Xiaomi переписала цены на все версии Xiaomi 17 Ultra в Китае

После пересмотра прайс-листа базовая версия флагмана стоит от 7999 юаней, а модификация Leica Edition с максимальным объёмом памяти подорожала до 9999 юаней

Xiaomi увеличила стоимость всей линейки смартфонов Xiaomi 17 Ultra на 1000 юаней. Об изменении цен, вступившем в силу 9 октября, сообщил китайский блогер. Теперь базовая конфигурация устройства с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти стоит 7999 юаней вместо прежних 6999 юаней. Версия с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ подорожала с 7499 до 8499 юаней, а вариант с 1 ТБ памяти — с 8499 до 9499 юаней.

Изменение затронуло и Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Модификация с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ теперь предлагается за 8999 юаней вместо 7999 юаней. За конфигурацию с 1 ТБ встроенной памяти придётся заплатить 9999 юаней против прежних 8999 юаней. Таким образом, минимальная цена серии выросла до 7999 юаней, а максимальная приблизилась к отметке в 10 000 юаней.

Xiaomi 17 Ultra представили 25 декабря 2025 года. Смартфон получил основную камеру Leica Light and Shadow Master с сенсором оптического формата 1 дюйм и 200-мегапиксельный телеобъектив Leica с оптическим зумом. Специальная версия Leica Edition отличается красным логотипом бренда и обновлённым кольцом управления зумом. Причины повышения цен компания официально не уточнила.