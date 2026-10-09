В комплект входят четыре сменные головки, рассчитанные примерно на год использования.

Xiaomi выпустила зубную щётку c автономностью до 150 дней. Она получила амортизирующую насадку, защиту от воды IPX8 и беспроводную зарядку

Xiaomi начала продажи звуковой электрической зубной щётки Mijia Sonic Electric Toothbrush T302. Она оснащена малошумным бесщёточным двигателем, который передаёт колебания непосредственно на головку, помогая удалять налёт и остатки пищи из межзубных промежутков. Производитель также оптимизировал частоту вибраций, чтобы уменьшить дрожание рукоятки и шум во время чистки.

Особое внимание уделено конструкции насадки: технология амортизации без использования меди сочетается с двухвихревой головкой, повторяющей поверхность зубов. Мягкое резиновое покрытие с обратной стороны смягчает давление при чрезмерном нажатии и помогает снизить раздражение дёсен. Предусмотрены четыре режима работы: стандартный для ежедневной гигиены, щадящий с пониженной интенсивностью вибрации, массажный с изменением амплитуды колебаний и режим отбеливания с высокочастотной полировкой поверхности зубов.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Корпус защищён от воды по стандарту IPX8. Для зарядки используется беспроводная база с круговым размещением на 360 градусов, поэтому щётку не требуется точно совмещать с разъёмом. По данным производителя, автономность достигает 150 дней в щадящем режиме и 65 дней в стандартном. Полная зарядка занимает около четырёх часов, а двухминутная экстренная подзарядка обеспечивает достаточно энергии для одной чистки зубов.

Стартовая цена Mijia T302 составляет 139 юаней.