Xiaomi выпустила зубную щётку c автономностью до 150 дней. Она получила амортизирующую насадку, защиту от воды IPX8 и беспроводную зарядку
В комплект входят четыре сменные головки, рассчитанные примерно на год использования.
Xiaomi начала продажи звуковой электрической зубной щётки Mijia Sonic Electric Toothbrush T302. Она оснащена малошумным бесщёточным двигателем, который передаёт колебания непосредственно на головку, помогая удалять налёт и остатки пищи из межзубных промежутков. Производитель также оптимизировал частоту вибраций, чтобы уменьшить дрожание рукоятки и шум во время чистки.
Особое внимание уделено конструкции насадки: технология амортизации без использования меди сочетается с двухвихревой головкой, повторяющей поверхность зубов. Мягкое резиновое покрытие с обратной стороны смягчает давление при чрезмерном нажатии и помогает снизить раздражение дёсен. Предусмотрены четыре режима работы: стандартный для ежедневной гигиены, щадящий с пониженной интенсивностью вибрации, массажный с изменением амплитуды колебаний и режим отбеливания с высокочастотной полировкой поверхности зубов.
Корпус защищён от воды по стандарту IPX8. Для зарядки используется беспроводная база с круговым размещением на 360 градусов, поэтому щётку не требуется точно совмещать с разъёмом. По данным производителя, автономность достигает 150 дней в щадящем режиме и 65 дней в стандартном. Полная зарядка занимает около четырёх часов, а двухминутная экстренная подзарядка обеспечивает достаточно энергии для одной чистки зубов.
Стартовая цена Mijia T302 составляет 139 юаней.