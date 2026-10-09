Чистый экран без вырезов и отверстий, уникальный дизайн, рамка менее 1 мм и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: RedMagic 12 Pro+ показали со всех сторон

RedMagic представила официальные изображения игрового смартфона RedMagic 12 Pro+ в новой расцветке Deuterium Transparent Ice Blue. Начало продаж устройства запланировано на 15 октября.

Производитель отмечает, что по сравнению с предшественником смартфон стал тоньше и легче, а его корпус получил более округлые формы. Одним из заметных изменений стала рамка дисплея: ширина сократилась с 1,25 до 0,96 мм.

Камеры не выступают над задней поверхностью Источник изображения: ithome // RedMagic

Экран по-прежнему обходится без отверстий для фронтальной камеры, благодаря чему передняя панель выглядит цельной. Устройство позиционируется как флагман, рассчитанный прежде всего на мобильный гейминг.

RedMagic также делает ставку на стабильную производительность при продолжительных игровых нагрузках и усовершенствованную систему охлаждения. Смартфон оснащён флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.

На боковой части видны аппаратные кнопки и отверстие динамика Источник изображения: ithome // RedMagic

По словам руководителя подразделения игровых телефонов RedMagic Цзян Чао, разработчики стремились совместить высокую производительность с более компактным корпусом, оригинальным дизайном и удобством повседневного использования.