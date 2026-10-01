Новый смартфон HMD рассекречен до анонса

HMD, судя по новой утечке, готовит смартфон M-Kopa X4e. Информацией о новинке поделился инсайдер smashx_60, опубликовавший предполагаемые характеристики устройства.

Смартфон должен получить дисплей с частотой обновления 90 Гц. Такая панель обеспечит более плавную прокрутку интерфейса и анимаций по сравнению с традиционными 60-герцевыми экранами.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Аппаратной основой HMD M-Kopa X4e станет однокристальная система MediaTek Helio G81. Ей приписывают 4 ГБ оперативной памяти, что указывает на принадлежность устройства к бюджетному сегменту. За фотосъёмку, согласно утечке, будет отвечать основная 50-мегапиксельная камера с функциями на базе искусственного интеллекта.

Отдельно отмечается программная часть: смартфон должен работать под управлением Android 16. Официальные сроки выхода HMD M-Kopa X4e и остальные характеристики устройства пока не раскрыты.