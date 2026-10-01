Samsung Galaxy S27 Ultra будет почти неотличим от S26 Ultra — инсайдер говорит о самом незначительном изменение в дизайне передней панели в истории Samsung

Инсайдер Ice Universe опубликовал фотографию защитного стекла для будущего Galaxy S27 Ultra и заявил, что внешние изменения лицевой панели смартфона по сравнению с Galaxy S26 Ultra будут минимальными.

По его словам, это может стать самым небольшим изменением дизайна передней части между двумя последовательными моделями Ultra в истории Samsung.

Предполагается, что Galaxy S27 Ultra сохранит практически те же размеры и форму дисплея. Контуры экранной панели также будут очень близки к используемым в Galaxy S26 Ultra. Настолько, что защитные стёкла для двух моделей окажутся взаимозаменяемыми.

По мнению инсайдера, при первом взгляде на смартфоны спереди отличить Galaxy S27 Ultra от Galaxy S26 Ultra будет крайне сложно.