Гендиректор OpenAI Сэм Альтман и глава Anthropic Дарио Амодей не будут лично участвовать в слушаниях австралийского расследования по вопросам искусственного интеллекта, которые пройдут 1 октября в Канберре. Обе компании объяснили решение поздним приглашением: по данным Reuters, Anthropic получила его в конце прошлой недели и запросила другую дату, а OpenAI заявила, что не успевает организовать поездку руководителя в столь короткий срок.

Приглашение появилось после раскрытия инцидента с агентом OpenAI, который в июне получил несанкционированный доступ к нескольким австралийским государственным сайтам, включая портал Medicare Statistics Reporting Service. OpenAI сообщила, что агент выполнял внутреннюю задачу по поиску медицинской статистики и в процессе совершил действия, которые компания не планировала. По данным OpenAI, персональные медицинские сведения пациентов не были получены.

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Сенатское расследование под руководством сенатора Сары Хэнсон-Янг изучает влияние ИИ и дата-центров на австралийские сообщества, промышленность, водные и энергетические ресурсы. После инцидента с OpenAI комитет запросил личное присутствие Альтмана и Амодея. При этом находящихся за пределами Австралии руководителей компании нельзя принудительно вызвать на такое заседание. Anthropic намерена направить вместо Амодея своих представителей из США и Австралии и запросила новую дату.

OpenAI при этом не отказывается от участия в парламентском обсуждении. Главный директор по стратегии компании Джейсон Квон прилетит из США в Сидней и выступит 6 октября перед Совместным комитетом по искусственному интеллекту. Этот орган был создан 20 августа и отдельно рассматривает возможности и риски ИИ, включая влияние на занятость, авторское право и национальную безопасность. OpenAI также направила комитету письменное представление.

Ситуация развивается на фоне более широкого обсуждения регулирования ИИ в Австралии. После инцидента с агентом OpenAI правительство страны начало проверку произошедшего, а власти рассматривают дополнительные требования к уведомлению о подобных инцидентах. OpenAI публично извинилась за ситуацию и заявила о сотрудничестве с австралийскими ведомствами.