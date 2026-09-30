T2 упростил самостоятельную регистрацию SIM-карт

Больше для подписания договора не нужно устанавливать «Госключ»

Российский оператор мобильной связи T2 обновил процесс самостоятельной регистрации SIM-карты в мобильном приложении. Теперь абонентам не требуется устанавливать отдельный сервис для подписания договора: выпуск электронной подписи и оформление документа проходят непосредственно через «Госуслуги».

Ранее для завершения регистрации необходимо было дополнительно скачать и настроить «Госключ». После изменений клиент проходит все основные этапы в приложении T2, а для идентификации и подписания договора переходит в «Госуслуги». После завершения процедуры пользователь возвращается к оформлению подключения.

По данным оператора, T2 стал первым российским мобильным оператором, реализовавшим такой сценарий саморегистрации SIM-карты. В компании отмечают, что отказ от дополнительного приложения сокращает количество действий при подключении и позволяет использовать уже привычный пользователям государственный сервис.

Директор по развитию и цифровизации сервисов T2 Иван Рыбинцев заявил, что оператор продолжит сокращать число переходов и дополнительных действий в цифровых сценариях. По его словам, компания пересматривает процессы, если они требуют от клиента лишних шагов.