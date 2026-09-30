Splat превратила смартфон в домашнего помощника для проверки зубов

Компания Splat Global представила мобильное решение, которое позволяет самостоятельно проверить состояние полости рта с помощью смартфона и специальной тест-полоски. Комплект «Splat Диагностика» рассчитан на экспресс-оценку результатов примерно за три минуты.

Тест анализирует пять показателей, объединённых в три группы: уровень воспаления, качество гигиены и риск развития кариеса. Полученные данные обрабатывает приложение SplatForma, которое формирует рекомендации и при необходимости советует обратиться к стоматологу.

Для анализа результатов компания использовала собственные математические модели обработки изображений, которые разрабатывались более пяти лет. По данным Splat, инвестиции в проект превысили 320 млн рублей.

Приложение также умеет определять оттенок зубной эмали по фотографии по шкале Vita Bleach Guide и сканировать состав средств для ухода за полостью рта. В последнем случае пользователь получает информацию о назначении ингредиентов.

«Splat Диагностика» получила одобрение трёх российских стоматологических ассоциаций. Приложение доступно бесплатно для iOS и Android. Тестовый комплект планируют продавать через маркетплейсы, а позднее — в стоматологических клиниках и сетях магазинов у дома. В Splat отметили, что решение станет доступно в первых числах октября - сразу после завершения всех регуляторных согласований.