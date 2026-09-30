Без МФЦ и банка: учётную запись на «Госуслугах» можно будет подтвердить у оператора

Решение особенно актуально для жителей населённых пунктов, где поблизости нет привычных пунктов обслуживания

Подтвердить учётную запись на «Госуслугах» теперь можно будет в салонах операторов связи. Правительство подписало постановление, расширяющее перечень мест, где пользователи смогут пройти такую процедуру. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

Сейчас подтверждение доступно в МФЦ, банках и других организациях, оказывающих соответствующие государственные услуги. После вступления новых правил в силу к ним добавятся офисы операторов связи.

На «Госуслугах» предусмотрено три типа учётных записей. Упрощённая позволяет получать справочную информацию, стандартная открывает доступ к базовым сервисам после проверки персональных данных, а подтверждённая даёт возможность пользоваться всеми основными онлайн-услугами, включая подачу заявлений и оформление документов.

В Минцифры рассчитывают, что изменение упростит доступ к цифровым госуслугам для жителей населённых пунктов, где поблизости нет МФЦ или банков, проводящих подтверждение личности. Пользователи смогут выбрать дополнительное место для прохождения процедуры, обратившись в салон своего оператора связи.