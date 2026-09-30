Смартфон HMD Darkhawk впервые засветился с Android 17 и батареей 6000 мА•ч

Новый смартфон HMD получит экран 120 Гц, 8 ГБ оперативной памяти и платформу MediaTek Helio G100

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Инсайдер раскрыл ключевые характеристики готовящегося смартфона HMD с кодовым названием Darkhawk.

Согласно опубликованным данным, аппарат оснастят плоским дисплеем с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом. Объем оперативной памяти составит 8 ГБ.

Основой смартфона станет однокристальная система MediaTek Helio G100. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 6000 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт. 

Смартфон HMD Darkhawk впервые засветился с Android 17 и батареей 6000 мА•ч
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Darkhawk также приписывают чистую версию Android 17 без фирменной оболочки. В опубликованной утечке упоминается тестовая сборка 250.1.6-7ww_Mediatek_MT6789H, которая указывает на использование платформы MediaTek  среднего уровня Helio G100, анонсированной в августе 2024 года.

Официальные сроки выхода и остальные характеристики смартфона пока не раскрыты.

Инсайдер smashx_60 ранее точно сообщал данные о новейших смартфонах и кнопочных телефонах HMD, включая HMD Icon Flip 1.

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