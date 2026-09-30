Предварительные заказ на Huawei Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max, Collector’s Edition и RS Ultimate Design открыли в Китае

Официальные материалы предзаказа подтвердили объемы оперативной и встроенной памяти, а также цветовые варианты всей флагманской серии перед презентацией 1 октября

Huawei официально раскрыла варианты памяти и расцветки смартфонов серии Mate 90. Информация появилась на предзаказных плакатах и охватывает сразу пять моделей линейки. Полные характеристики устройств компания должна представить 1 октября.

Базовый Huawei Mate 90 будет доступен в четырех цветах: Lattice Powder, Lattice Green, Zero Degree White и Obsidian Black. Покупателям предложат три конфигурации — 12 ГБ оперативной памяти с накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Mate 90 Pro получит расцветки Amber Orange, Cold Jade, Crystal White и Obsidian Black. Для него предусмотрены четыре варианта памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ. Mate 90 Pro Max, судя по официальным данным предзаказа, будет представлен в конфигурации 16/512 ГБ и четырех цветах — Rose Gold, Cold Jade, Crystal White и Obsidian Black.

Отдельно Huawei выпустит Mate 90 Pro Max Collector’s Edition с теми же расцветками и накопителем до 1 ТБ. Самой дорогой моделью станет Mate 90 RS Ultimate Design с двухцветным корпусом в красном, белом и черном исполнении. Для нее заявлены варианты 16/512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ.

Ранее мы публиковали серию живых фотографий Huawei Mate 90 Pro Max Collector's Edition и примеры снимков, сделанных на камеру смартфона.