Уникальный экран 165 Гц и 10 000 нит, камера Sony, 8400 мА·ч, 100 Вт, IP69. Флагманский смартфон iQOO 16 стал Android-бестселлером

Китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил о результатах продаж iQOO 16 в первый день после начала реализации.

По его данным, новый флагман показал настолько высокий спрос, что стал самой продаваемой Android-флагманской моделью за последнее время.

Инсайдер уточнил, что речь идет о суммарных продажах сразу на трех крупнейших китайских площадках электронной коммерции — Taobao, Tmall и Douyin. По итогам первого дня iQOO 16 возглавил рейтинг продаж среди Android-флагманов, представленных во второй половине 2026 года.

По словам Digital Chat Station, новинка по объемам реализации опередила почти все флагманские смартфоны других производителей. При этом конкретные показатели продаж iQOO 16 и данные по отдельным конкурентам инсайдер не раскрыл. Компания iQOO официально эти результаты пока не комментировала.

iQOO 16 первым сочетает экран 2K и 165 Гц. Панель Samsung M16 с технологией 2K LEAD 2.0 даёт до 1250 нит обычной яркости, свыше 2800 нит по всему экрану и до 10 000 нит локально. Флагман получил Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и игровой чип Q4: вместе с QNSS он одновременно тянет трассировку лучей, сверхвысокое разрешение и генерацию кадров. Для игр есть Q-flex, 165 Гц, 4D-вибрация, эмулятор ПК для AAA и запись в 8K.

Камера — тройная 50 Мп: основная на сенсоре 1/1,3", сверхширокоугольная и Sony IMX882 с 3× зумом, плюс Super Light and Shadow HDR. За звук отвечают симметричные динамики Pro 1511. Батарея тут на 8400 мА·ч с зарядкой 100 Вт, защита — IP69.