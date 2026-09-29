Сроки поставок серверных процессоров взлетели до 30 недель

Распространение автономных ИИ-систем повышает нагрузку на серверную инфраструктуру и стимулирует спрос на вычислительные ресурсы.

Исследовательская компания TrendForce сообщила об увеличении глобальных сроков поставки серверных процессоров до 25–30 недель. Ранее этот показатель составлял 16–20 недель. Аналитики связывают изменение с ростом спроса на инфраструктуру для ИИ-агентов.

В качестве примера TrendForce приводит сервис Muse компании Meta*. Он способен выполнять многоэтапные задачи, взаимодействовать с веб-сайтами через облачный браузер и продолжать работу в фоновом режиме даже после закрытия приложения пользователем. Агент может самостоятельно выполнять отдельные транзакции и рабочие процессы.

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Muse работает в изолированных виртуальных машинах, каждая из которых получает собственный браузер и хранилище пользовательских данных и учетных данных. Среда выполнения дополнительно контролируется системой безопасности Sentinel.

Ранее компания предлагала настроить для каждого пользователя Muse отдельную виртуальную машину с конфигурациями, включающими 2 виртуальных процессора (vCPU), 8 ГБ оперативной памяти и 100 ГБ твердотельного накопителя, что потребовало бы миллионов дополнительных процессоров для ее поддержки.