Аккумулятор 8000 мА•ч на 1600 циклов, максимальная защита IP69K, 144-герцевый AMOLED-экран и камера с оптической стабилизацией. Представлен смартфон Oppo K14 Plus

Компания Oppo представила смартфон K14 Plus. Новинка получила 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 3600 нит и ШИМ-регулировкой 2160 Гц.

Аппарат работает на однокристальной системе MediaTek Dimensity 7360 Max в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и флеш-памятью UFS 3.1 объемом до 256 ГБ. Для охлаждения используется испарительная камера площадью 5000 мм².

Емкость аккумулятора составляет 8000 мА•ч, поддерживается 45-ваттная зарядка. По данным Oppo, батарея сохраняет не менее 80% исходной емкости после 1800 полных циклов.

Основная камера на 50 Мп построена на сенсоре Smartsense SC532HS и дополнена оптической стабилизацией, рядом установлен 2-мегапиксельный датчик. Фронтальная камера Sony IMX480 имеет разрешение 16 Мп, а максимальное разрешение видеозаписи составляет 4K. Корпус получил алюминиевую рамку и усиленную конструкцию, а защита соответствует P66, IP68, IP69 и IP69K.

Oppo K14 Plus поддерживает 5G, 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi и Bluetooth, оснащен портом USB-C, гибридным слотом для двух SIM-карт и оптическим сканером отпечатков пальцев под экраном.

Смартфон работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16 и получит два года обновлений ОС и три года обновлений безопасности.