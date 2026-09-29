Российский кроссовер Tenet T4L получил третий режим вождения

Доступно на авто, выпущенных с августа 2026 года

Российский автомобильный бренд Tenet добавил кроссоверу T4L третий режим вождения — «Стандарт». Ранее водителям были доступны настройки «Эко» и «Спорт». Как объяснили в компании, новый алгоритм работы двигателя и коробки передач рассчитан на повседневные поездки и должен обеспечивать баланс между динамикой и плавностью хода.

В режиме «Эко» автомобиль делает акцент на плавном разгоне и снижении расхода топлива, тогда как «Спорт» обеспечивает более резкую реакцию на педаль акселератора и активнее использует диапазон оборотов двигателя. «Стандарт» занимает промежуточное положение и предназначен для движения в городском потоке, поездок за город и путешествий.

Система управления трансмиссией анализирует действия водителя, включая работу с педалью газа и тормоза, а также положение рулевого колеса, после чего корректирует переключения передач в рамках выбранного режима.

Третий режим интегрирован на все Tenet T4L, выпущенные с августа 2026 года. Производитель также работает над возможностью добавить его на автомобили более раннего выпуска.

Tenet T4L поступил на российский рынок в конце мая 2026 года. Производство полного цикла организовано на заводе холдинга «АГР» в Калуге.