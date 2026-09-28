OLED, две камеры на 50 Мп, 6000 мА·ч и 100 Вт: в России начались продажи Huawei Nova 16z

Команда Ozon объявила о старте продаж смартфона Huawei Nova 16z. Смартфон получил основную камеру на 50 Мп с сенсором на 1/1,56 дюйма и диафрагмой f/1,9. Она рассчитана на съемку в том числе при недостаточном освещении. Дополняет ее 12-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим и до 30-кратным цифровым увеличением. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп.

В модели предусмотрены ИИ-инструменты для обработки снимков. В частности, они позволяют удалять нежелательные объекты и выбирать наиболее удачные выражения лиц на групповых фотографиях.

Huawei Nova 16z оснащен аккумулятором емкостью 6000 мА·ч и поддерживает зарядку Huawei SuperCharge мощностью 100 Вт. Толщина корпуса составляет 7,19 мм. Смартфон получил 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц.

Nova 16z представлен в голубом, белом и черном цветах. Стоимость версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти в период с 28 сентября по 4 октября 2026 года составляет 29 тысяч рублей.