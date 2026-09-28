Один корпус — три стиральные машины: Xiaomi представила Mijia Healthy Wash Triple Drum 11kg с тремя отдельными барабанами

Xiaomi открыла в Китае предварительные заказы на стиральную машину Mijia Healthy Wash Triple Drum 11kg с тремя отдельными барабанами. Новинка оценена в 615 долларов, с учетом государственной субсидии цена снижается до 520 долларов.

Главная особенность модели — возможность одновременно стирать три группы белья, не смешивая их между собой. Основной барабан рассчитан на 10 кг, а два дополнительных — еще на 0,5 кг каждый. Общая загрузка — 11 кг, при этом габариты машины сопоставимы с обычными фронтальными моделями на 10 кг.

Каждый барабан получил отдельные контуры подачи и слива воды, поэтому вода из разных отсеков не смешивается. Для моющих средств предусмотрена трехканальная система автоматической дозировки, позволяющая отдельно настраивать подачу для каждого барабана.

Предусмотрен и специальный режим для владельцев домашних животных. Машина использует мощные струи воды, чтобы удалять шерсть и ворс с одежды, одновременно уменьшая их накопление внутри самой системы.

Mijia Healthy Wash Triple Drum 11kg интегрирована в экосистему умного дома Xiaomi. Через приложение Mi Home можно удаленно контролировать стирку и управлять программами, а голосовой помощник Xiao Ai поддерживает голосовые команды. Машина также может взаимодействовать с другими устройствами: например, после окончания цикла умная колонка сообщит об этом, а совместимая сушилка сможет автоматически опуститься. Кроме того, устройство поддерживает обновление программного обеспечения по воздуху.