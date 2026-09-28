50-мегапиксельная фронтальная сверхширокоугольная камера с углом обзора 100° дебютирует в Oppo F35

Oppo F35 Pro также сможет записывать видео в 4K с обеих камер.

Oppo F35 и F35 Pro дебютируют 5 октября 2026 года. Главным нововведением станет 50-мегапиксельная фронтальная сверхширокоугольная камера с углом обзора 100°.

Она рассчитана на групповые снимки, позволяя разместить в кадре больше людей без необходимости отходить дальше от смартфона. Также заявлена технология NaturalTone 2.0 для более естественной передачи оттенков кожи.

Производитель называет новое направление Group Selfie Expert. За десять лет серия F прошла путь от 16-мегапиксельной камеры Oppo F1 до двойной фронтальной камеры F3 и 25-мегапиксельного модуля с ИИ в F7. В F35 Pro возможности съемки видео расширятся: смартфон получит поддержку записи 4K как на фронтальную, так и на основную камеру.

Oppo F35 Pro будет доступен в коричневом, оранжевом и светло-голубом цветах, тогда как F35 предложат в розовом, серебристом и фиолетовом исполнениях.

Остальные характеристики и стоимость компания пока не раскрыла.