50-мегапиксельная фронтальная сверхширокоугольная камера с углом обзора 100° дебютирует в Oppo F35

Oppo F35 Pro также сможет записывать видео в 4K с обеих камер.

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Oppo F35 и F35 Pro дебютируют 5 октября 2026 года. Главным нововведением станет 50-мегапиксельная фронтальная сверхширокоугольная камера с углом обзора 100°.

Она рассчитана на групповые снимки, позволяя разместить в кадре больше людей без необходимости отходить дальше от смартфона. Также заявлена технология NaturalTone 2.0 для более естественной передачи оттенков кожи.

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Источник изображения: gizmochina // Oppo

Производитель называет новое направление Group Selfie Expert. За десять лет серия F прошла путь от 16-мегапиксельной камеры Oppo F1 до двойной фронтальной камеры F3 и 25-мегапиксельного модуля с ИИ в F7. В F35 Pro возможности съемки видео расширятся: смартфон получит поддержку записи 4K как на фронтальную, так и на основную камеру.

Oppo F35 Pro будет доступен в коричневом, оранжевом и светло-голубом цветах, тогда как F35 предложат в розовом, серебристом и фиолетовом исполнениях.

Остальные характеристики и стоимость компания пока не раскрыла.

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