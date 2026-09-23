УАЗ готовит совершенно новую «Буханку»

УАЗ начал прорабатывать варианты создания нового поколения «Буханки». Компания рассматривает сразу несколько концепций — от полностью нового кузова на существующей платформе до использования архитектуры «Патриота» или локализованной платформы Sollers Argo. Об этом рассказал генеральный директор Ульяновского автозавода Ильнур Сахабиев в интервью «Российской газете».

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По словам главы УАЗа, внутри компании уже идет мозговой штурм по поводу будущего модели. Главная сложность заключается в том, чтобы одновременно модернизировать автомобиль, сохранить его доступность и не потерять качества, ради которых «Буханку» продолжают покупать. Речь прежде всего идет о внедорожных способностях машины.

Один из вариантов предполагает сохранение нынешней платформы и создание для нее полностью нового кузова. Однако такой подход потребует серьезных инвестиций в разработку и производство современных штампов. При этом в УАЗе пока не уверены, что эти затраты удастся окупить. Кроме того, в компании сомневаются в целесообразности установки нового кузова на конструкцию, разработанную десятки лет назад.

Второй вариант фактически возвращает УАЗ к идее, заложенной в проекте УАЗ-3165. В этом случае новый однообъемный автомобиль можно построить на платформе «Патриота» и оснастить современным кузовом.

Еще один вариант предусматривает использование локализованной платформы Sollers Argo. УАЗ может доработать ее конструкцию, изменив среднюю и заднюю части пола, добавив необходимые боковины и создав на этой основе однообъемный автомобиль.

До конца года УАЗ намерен подготовить формализованные предложения по новой «Буханке». В них должны войти техническая концепция и предварительная оценка необходимых инвестиций. После этого компания сможет выбрать один из вариантов либо определить дальнейшее направление разработки.

При этом нынешняя «Буханка» в ближайшее время с производства не уйдет. По словам Сахабиева, вместе с «Хантером» она занимает специфическую нишу в регионах, где вместо полноценных дорог нередко остаются лишь направления.

В УАЗе рассматривают эти автомобили скорее как специализированные технические средства, чем как обычный транспорт. Поэтому производство нынешних «Буханки» и «Хантера» будет продолжаться до тех пор, пока на них сохраняется спрос. По мнению главы предприятия, в обозримом будущем спрос никуда не исчезнет.