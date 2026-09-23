«Росатом» изготовил второй реактор для плавучей АЭС на Чукотке

После испытаний оборудование подготовят к установке на энергоблок

На заводе «ЗиО-Подольск» изготовили вторую реакторную установку РИТМ-200С для плавучего энергоблока ПЭБ-106. Он предназначен для электроснабжения медного промышленного кластера на Чукотке. Установка прошла гидравлические испытания и контрольную сборку, подтвердившую соответствие соединений проектной документации.

ПЭБ-106 получит два реактора РИТМ-200С. Первый был изготовлен в мае и уже передан на верфь для установки в корпус энергоблока.

По данным предприятия, в 2026 году «ЗиО-Подольск» изготовил уже четыре установки семейства РИТМ — это рекордный показатель. Еще пять находятся на разных стадиях производства.

РИТМ-200 разработан для атомных ледоколов и отличается меньшими габаритами по сравнению с реакторами предыдущих поколений. На его основе создаются решения для малой атомной энергетики и энергоснабжения удаленных территорий.

В производстве оборудования участвуют предприятия Машиностроительного дивизиона «Росатома». «ОКБМ Африкантов» отвечает за разработку и поставку реакторных установок, «АЭМ-Спецсталь» выпускает металлургические заготовки, а «ЗиО-Подольск» изготавливает корпуса и проводит финальные испытания. Всего произведено 16 РИТМов, восемь из них работают на атомных ледоколах.