Свежее обновление Windows 11 может вызывать вылеты Battlefield 6 и других игр

В некоторых случаях удалить обновление оказалось достаточно, чтобы игры снова заработали

Обновление Windows 11 KB5124010 может вызывать сбои в ряде игр с системами противодействия мошенничеству. Пользователи сообщают, что после его установки Battlefield 6, Wardogs и некоторые другие проекты неожиданно завершают работу.

KB5124010 вышло для Windows 11 версий 24H2 и 25H2 как необязательное предварительное обновление без исправлений безопасности. Microsoft пока не включила проблемы с играми в список известных неисправностей.

В случае Battlefield 6 пользователи сталкиваются с вылетом на рабочий стол через 15–30 секунд после запуска, зачастую без сообщения об ошибке. Похожие жалобы появились и в отношении Battlefield 2042. Обе игры используют античит Javelin от EA.

Проблема затрагивает не только проекты EA. На форумах и Reddit сообщается о сбоях игр, работающих с Easy Anti-Cheat. В частности, после установки обновления KB5124010 у некоторых пользователей перестал запускаться Wardogs с кодом ошибки WD-L020-95bc94d86a0d.

В ряде случаев удаление обновления возвращало играм нормальную работу. Это позволяет предположить связь с KB5124010, хотя Microsoft пока официально не подтвердила причину сбоев. Жалобы поступают от владельцев разных конфигураций компьютеров.