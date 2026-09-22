Eutelsat испытала спутниковый интернет OneWeb на поезде в Польше

Терминал обеспечивал связь через низкоорбитальные спутники при скорости до 160 км/ч

Eutelsat впервые испытала спутниковую связь OneWeb на действующей железнодорожной сети Польши. Тестирование прошло на поезде PKP Intercity, следовавшем по маршруту Козлув — Варшава — Тчев со скоростью до 160 км/ч.

Для связи использовался терминал Kymeta Kestrel u5, недавно получивший железнодорожную сертификацию «Ассоциации технической инспекции» (TÜV Rheinland). Устройство рассчитано на эксплуатацию в сложных условиях: имеет защиту IP69K и потребляет в среднем менее 100 Вт.

Источник изображения: Eutelsat

Во время поездки специалисты собирали данные о работе OneWeb и проверяли переключение между спутниковой и наземной связью по мере движения состава. Система должна поддерживать не только интернет для пассажиров, но и служебную связь, передачу данных и взаимодействие бортовых и путевых систем с центрами управления железной дороги.

Eutelsat рассматривает такую конфигурацию для пассажирских и грузовых поездов: спутниковая связь OneWeb дополняет существующую железнодорожную инфраструктуру и позволяет распределять доступный канал между разными задачами. Польское испытание стало первым тестом этой схемы на действующем железнодорожном маршруте страны.