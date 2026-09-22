Банк России разрешит подросткам с 14 лет открывать счета в цифровых рублях

Сейчас операции с цифровой валютой доступны только совершеннолетним

Банк России рассчитывает к концу 2027 года разрешить открывать счета в цифровых рублях гражданам в возрасте от 14 лет. Об этом заявила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова во время онлайн-урока.

Сейчас счета цифрового рубля доступны гражданам с 18 лет. Регулятор работает над тем, чтобы расширить возрастную категорию и предоставить такую возможность подросткам от 14 до 18 лет.

Цифровой рубль представляет собой третью форму российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Пилотный проект по использованию цифровой валюты ЦБ запустил в августе 2023 года. С 1 сентября 2026 года начался более масштабный этап внедрения: проводить операции с цифровыми рублями начали крупнейшие банки и подключенные к ним крупные торговые компании.

В Банке России рассчитывают, что в течение пяти-семи лет цифровой рубль станет привычным инструментом для повседневных расчетов.