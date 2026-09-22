В Москве запустили пятый беспилотный трамвай

В Москве начали тестировать пятый беспилотный трамвай «Львенок-Москва». Он курсирует по Краснопресненской трамвайной сети: на маршруте № 10 состав движется автономно, а на остальных направлениях под управлением водителя собирает данные и изучает дорожную обстановку.

Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Источник изображения: Mos.ru

Трамвай оснащён камерами, лидарами и радарами, которые помогают ему распознавать окружающие объекты и адаптироваться к различным условиям движения. Собранные сведения используются для подготовки маршрутов к автономной эксплуатации. После завершения испытаний трамвай планируют допустить к регулярным пассажирским перевозкам.

Первый беспилотный трамвай с пассажирами Москва запустила в сентябре 2025 года. С тех пор автономные составы проехали более 56 тыс. км, пассажиры совершили на них свыше 150 тыс. поездок. До конца 2026 года город намерен оснастить беспилотными системами ещё 10 трамваев — общее число таких машин достигнет 15.

Испытательные трамваи-лаборатории сейчас работают на всех 11 маршрутах Краснопресненской сети без пассажиров. Они формируют данные для высокоточной цифровой карты маршрутов.

По планам правительства Москвы, к 2030 году автономными технологиями оснастят около двух третей столичных трамваев, а к 2035-му — примерно 90%.