В Москве запустили пятый беспилотный трамвай
Новый «Львенок-Москва» изучает маршруты Краснопресненской сети с помощью камер, лидаров и радаров
В Москве начали тестировать пятый беспилотный трамвай «Львенок-Москва». Он курсирует по Краснопресненской трамвайной сети: на маршруте № 10 состав движется автономно, а на остальных направлениях под управлением водителя собирает данные и изучает дорожную обстановку.
Трамвай оснащён камерами, лидарами и радарами, которые помогают ему распознавать окружающие объекты и адаптироваться к различным условиям движения. Собранные сведения используются для подготовки маршрутов к автономной эксплуатации. После завершения испытаний трамвай планируют допустить к регулярным пассажирским перевозкам.
Первый беспилотный трамвай с пассажирами Москва запустила в сентябре 2025 года. С тех пор автономные составы проехали более 56 тыс. км, пассажиры совершили на них свыше 150 тыс. поездок. До конца 2026 года город намерен оснастить беспилотными системами ещё 10 трамваев — общее число таких машин достигнет 15.
Испытательные трамваи-лаборатории сейчас работают на всех 11 маршрутах Краснопресненской сети без пассажиров. Они формируют данные для высокоточной цифровой карты маршрутов.
По планам правительства Москвы, к 2030 году автономными технологиями оснастят около двух третей столичных трамваев, а к 2035-му — примерно 90%.
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