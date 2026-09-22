МТС: курьеры стали главным прикрытием мошенников в Москве прошедшим летом

Жители Москвы и Подмосковья летом 2026 года чаще всего сталкивались с мошенническими звонками от якобы курьеров и представителей государственных организаций. Такие данные получил оператор МТС, проанализировав нежелательные вызовы в своей сети с июня по август.

По данным сервиса «МТС Защитник», на эти две категории пришлось 25% мошеннических звонков в столичном регионе. Злоумышленники также выдавали себя за сотрудников управляющих компаний, «Мосэнергосбыта» и других коммунальных служб — на них пришлось 13% вызовов. Ещё 11% звонков были связаны с предложениями банковских, медицинских и юридических услуг, а также образовательных курсов. В 9% случаев мошенники представлялись сотрудниками пенсионных и социальных служб.

Всего за три летних месяца сервис выявил и заблокировал более 114 млн нежелательных звонков жителям региона. Наибольшая активность злоумышленников пришлась на август — 43% всех мошеннических попыток за сезон.

Москва заняла первое место по числу таких звонков среди российских регионов, на неё пришлось 17% вызовов. Далее расположились Краснодарский край с 7% и Санкт-Петербург с 6%. Максимальное число попыток за лето получил один житель Петербурга — около 17 тыс., в Москве показатель достиг 12,4 тыс.