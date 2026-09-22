Невидимая камера, 2-дюймовый экран и батарея 1100 мАч, 4G и офлайн-навигация, постоянный мониторинг ЧСС — всего $90. Представлены умные часы Rollme Matrix
Часы защищены от пыли и воды в соответствии со степенью IP67
Rollme представила Matrix — умные часы с поддержкой 4G, слотом для SIM и необычной выдвижной камерой. При этом цена невелика — всего 90 долларов.
Matrix получили квадратный корпус и крупный 2,06-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 410 × 502 пикселя. В основе аппаратной платформы — SoC Unisoc SL8541E. Объем ОЗУ составляет 2 ГБ, флеш-памяти — 16 ГБ.
Часы работают на Android и позволяют самостоятельно устанавливать приложения. При этом точную версию операционной системы Rollme почему-то не указывает.
«Фишкой» часов стала камера — производитель спрятал модуль в боковой части корпуса, поэтому в обычном режиме она не видна. При необходимости камера выдвигается наружу и позволяет снимать фотографии или совершать видеозвонки. Разрешение сенсора не раскрыто.
Matrix могут работать практически независимо от смартфона: встроенный модем обеспечивает подключение к мобильным сетям 2G, 3G и 4G LTE. Заявлена поддержка целого ряда диапазонов FDD и TDD, включая B12, B17, B20, B28 и B38–B41. В устройстве предусмотрен слот для физической карты SIM.
Также предусмотрены Wi-Fi, GPS и компас. При желании часы можно подключить к смартфону по Bluetooth и использовать для обычных звонков через телефон. Емкость аккумулятора составляет немалые 1100 мАч. Есть защита IP67.
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