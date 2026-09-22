Google открыла игры для Android Auto: играть в машине теперь можно официально

Компания Google перевела игры для Android Auto и Android Automotive OS из стадии бета-тестирования в общий доступ. Теперь разработчики могут размещать такие приложения в Google Play через открытое тестирование и основные каналы.

При этом игры разрешено запускать только на припаркованном автомобиле. Для Android Auto требуется устройство с Android 15 или более новой версией. Разработчики также должны указать, что приложение относится к играм, и добавить необходимые параметры для запуска в автомобильной среде.

При начале движения игра должна автоматически прекращать воспроизведение звука и не иметь возможности продолжить работу до остановки машины. При повторном запуске приложение должно по возможности восстановить состояние, в котором пользователь его оставил. Игры поддерживают управление с сенсорного экрана, а при заявленной разработчиком поддержке — и с геймпада.