Вашингтон предложил Индии участвовать в проекте лунной базы: ISRO одновременно развивает собственную космическую инфраструктуру и заявляет о готовности принимать международных партнёров

NASA предложило Индийской организации космических исследований (ISRO) присоединиться к программе создания постоянной базы на Луне. Приглашение прозвучало на заседании американо-индийской рабочей группы по гражданскому космосу в Бангалоре. Стороны также договорились расширять сотрудничество в науке, пилотируемой космонавтике и обмене научными данными в рамках соглашений программы Artemis.

Индия пока не объявила о конкретном вкладе в лунную базу NASA. Для Нью-Дели вопрос заключается не только в самом участии, но и в том, какую роль страна получит в формировании будущей инфраструктуры Луны. Параллельно Индия развивает собственные программы: страна планирует создать станцию «Бхаратийя Антарикша» (Bharatiya Antariksh Station) к 2035 году и отправить индийского астронавта на Луну к 2040-му.

Источник изображения: ISRO

При этом Индия уже имеет опыт, который может быть востребован в международных лунных проектах. «Чандраян-3» в 2023 году совершил посадку в районе южного полюса Луны, а совместная миссия NASA и ISRO NISAR стала примером разработки космического аппарата двумя странами. В июне 2025 года индийский астронавт Шубханшу Шукла отправился на МКС в рамках миссии Axiom-4, получив опыт, связанный с будущей пилотируемой программой Gaganyaan.

При этом Нью-Дели стремится расширять международное сотрудничество без отказа от собственных возможностей. 10 сентября премьер-министр Индии Нарендра Моди на Международном космическом саммите в Париже заявил, что страна приглашает Францию и другие государства стать партнёрами в следующем этапе индийской космической программы. Индийское правительство одновременно развивает собственную промышленную и научную базу, поэтому участие в американской лунной инфраструктуре может стать для страны ещё одним направлением сотрудничества, а не заменой национальной программы.