Xiaomi 18 Fold стал самым быстропродаваемым складным смартфоном в истории компании

Xiaomi 18 Fold, по данным @RDObservation, разошелся тиражом в 80 000 экземпляров за первые семь дней продаж.

Это делает его самым продаваемым складным телефоном в истории Xiaomi за первые 7 дней продаж, а также вторым по популярности складным телефоном в этой категории в этом году, уступая только Huawei.

При этом уже в первый день продаж результат составил около 36 000 аппаратов. Xiaomi 18 Fold представили 7 сентября, а в открытую продажу устройство поступило 10 сентября; вскоре после премьеры Xiaomi также сообщила о быстром исчерпании запасов.

Ранее компания Huawei объявила, что первый «телефон с двусторонним широкоэкранным дисплеем» — Pura X Max — разошёлся тиражом в 1,2 миллиона экземпляров всего за четыре месяца с момента запуска и даже достиг первого места по уровню удовлетворённости пользователей.

установил рекорд: почти 80 000 проданных складных смартфонов за неделюXiaomi 18 Fold получил довольно серьёзное оснащение: тройную систему Leica, аккумулятор 6000 мА•ч, проводную зарядку 67 Вт, беспроводную 50 Вт, защиту IP58/IP59, UWB, двойные динамики. Камеры представлены 200-Мп основным сенсором HP5, 50-Мп перископом с датчиком JN5 с 3,5-кратным зумом и сверхширокоугольным модулем с фокусным расстоянием 17 мм.