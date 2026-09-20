Он выдерживает проколы и не загорается, его можно брать в самолёт. Новый аккумулятор Vivo получил ёмкость 20 000 мА•ч и встроенный кабель USB-C

Vivo получила сертификат 3C для нового внешнего аккумулятора PB2653B. Модель оснащена встроенным кабелем USB-C, а также отдельными портами USB-C и USB-A.

Номинальная ёмкость батареи составляет 20 000 мА•ч, или 74 Вт•ч, при этом максимальная мощность как зарядки, так и восполнения собственного заряда достигает 33 Вт.

Встроенный кабель и порт USB-C поддерживают режимы 5 В/3 А, 9 В/3 А, 11 В/3 А и 12 В/2,5 А. USB-A рассчитан на 5 В/3 А, 9 В/2 А и 11 В/3 А с максимальной мощностью 33 Вт. При одновременной работе нескольких разъёмов суммарная мощность ограничивается уровнем 5 В/3 А.

PB2653B стал первым внешним аккумулятором Vivo, прошедшим сертификацию по стандарту GB 47372-2026 «Технические характеристики безопасности портативных внешних аккумуляторов». Документ предусматривает дополнительные требования к защите аккумуляторных элементов от проколов, перезаряда, деформации и перегрева, а также к отслеживанию состояния батареи и регистрации нештатных ситуаций. Сертификат на устройство выдан 15 сентября 2026 года.