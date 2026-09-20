Xiaomi представила трехдверный Mijia с защитой от бактерий на 99,99%, и он стоит всего 240 долларов

Xiaomi начала продажи нового компактного холодильника Mijia Refrigerator 271L Three-Door Full-Area Ion Purification. Модель получила три независимых отделения, систему No Frost, антибактериальную очистку и отдельную камеру с регулировкой температуры в диапазоне от -20 до +5 °C.

Общий полезный объем холодильника составляет 271 литр. Из них 151 литр приходится на основное холодильное отделение, 85 литров — на морозильную камеру, а еще 35 литров занимает отдельная камера с изменяемой температурой в диапазоне от -20 до +5 °C с шагом в один градус. Благодаря этому одну и ту же камеру можно использовать как для глубокой заморозки, так и для охлаждения разных категорий продуктов.

Холодильник оснащен системой циркуляционного воздушного охлаждения на 360 градусов. Она предотвращает образование наледи, поэтому камеры не требуют традиционной ручной разморозки.

Для борьбы с бактериями и неприятными запахами Xiaomi использовала специальный модуль с ионами серебра, заявлена антибактериальная эффективность на уровне 99,99%.

В конструкции применяются инверторный компрессор и инверторный вентилятор, за контроль температуры отвечают пять датчиков. Среднее энергопотребление составляет 0,64 кВт·ч за 24 часа. Модель соответствует первому классу энергоэффективности по актуальному китайскому стандарту. Заявленный уровень шума составляет всего 36 дБ.

При объеме 271 литр устройство занимает около 0,34 кв. метра площади. Габариты составляют 560 × 600 × 1810 мм, масса — 48 кг.

Рекомендованная цена Xiaomi Mijia Refrigerator 271L в Китае составляет 1799 юаней — 270 долларов. На китайских онлайн-площадках новинка дешевле — за 1599 юаней (240 долларов). А с учетом китайской государственной субсидии стоимость может снизиться до 1359,15 юаня — около 205 долларов.