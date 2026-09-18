Anthropic открыла секретную биолабораторию

Anthropic открыла в районе залива Сан-Франциско «мокрую лабораторию» — помещение для реальных биологических экспериментов, а не для компьютерных симуляций. О её существовании сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу направления наук о жизни компании Эрика Каудерера-Абрамса. На вопрос, чем именно занимается лаборатория, он ответил: «Не поиском лекарств», — и отказался от дальнейших комментариев. Компания не раскрыла ни размер помещения, ни число сотрудников, ни уровень биобезопасности — параметр, который прямо указывает, с какими патогенами разрешено работать.

«Мы считаем, что в биологии финальной проверкой остаётся — и ещё какое-то время будет оставаться — реальная лабораторная работа», — заявил Каудерер-Абрамс. На вопрос, смогут ли машины в будущем сами управлять экспериментами, он осторожно заметил, что «компания находится на самой ранней стадии». Лаборатория не заменяет внешних партнёров — часть биологических работ по-прежнему передаётся на сторону, то есть речь идёт о расширении, а не о переносе исследований внутрь.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Новость продолжает цепочку агрессивных шагов Anthropic в изучение живых организмов и жизненных процессов за последний год. В апреле компания купила биотех-стартап Coefficient Bio за $400 миллионов акциями, а в совет её долгосрочного трастового фонда вошёл гендиректор транснациональной фармацевтической и биотех корпорации Novartis Вас Нарасимхан. В июне Anthropic запустила Claude Science — инструмент для лабораторных исследований. За два дня до новости о лаборатории соглашение о тестировании Claude Science подписала ещё одна крупная фармкомпания Novo Nordisk, а до неё клиентами уже стали американские биотех-корпорация Genentech и фармкомпания Bristol Myers Squibb. Reuters связывает личный интерес главы Anthropic Дарио Амодеи к биологии с историей его отца, умершего от болезни до того, как лекарство было найдено.

Ситуацию обостряет контекст. Именно Anthropic годами предупреждала, что её модели могут помочь в создании биологического оружия, и публиковала соответствующие отчёты, но одновременно ослабила биологические ограничения в Claude Fable 5. Когда Каудерера-Абрамса спросили, как компания балансирует между развитием биотехнологий и порождёнными ими же рисками, он ответил: «Мы постоянно это балансируем».