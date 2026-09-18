Осень на календаре, +38 °C за окном: лето на юге США заканчивается в тепловом куполе

Температура в Нэшвилле побила рекорд 1927 года, а Даллас и Мемфис обновили суточные максимумы на фоне самого жаркого лета за 132 года наблюдений

15 сентября 2026 года, за несколько дней до осеннего равноденствия, юг и центр США попали под тепловой купол — метеорологическое явление, при котором горячий воздух прижимается к земле областью высокого давления. Температура в Нэшвилле достигла +38 °C и побила суточный рекорд, державшийся с 1927 года. Днём ранее город установил и рекордно тёплую ночь — минимум составил +24 °C. Даллас раскалился до +38 °C, Мемфис до +37 °C — все три города оказались как минимум на 7 градусов выше климатической нормы.

Под экстренные предупреждения Национальной метеорологической службы попал 41 миллион человек — примерно 12% населения страны. Высокая влажность, почти полное отсутствие облаков и слабый ветер делали ощущаемую температуру значительно выше фактической.

Источник изображения: NASA Earth Observatory / Michala Garrison

Карта, составленная NASA по спутниковым данным и модели GEOS, показала обширную тёмно-красную зону, где воздух у поверхности прогревался до 40 °C и выше. Тепловой купол работает как крышка: высокое давление в верхних слоях атмосферы продавливает горячий воздух вниз и блокирует конвекцию, подавляя формирование облаков и осадков. Солнечное излучение беспрепятственно достигает земли, ещё сильнее разогревая поверхность.

Жара пришла сразу после самого жаркого лета в истории наблюдений на континентальной части США. По данным NOAA, период с июня по август 2026 года побил 132-летний рекорд, оказавшись теплее предыдущих максимумов, установленных в 1936 и 2021 годах. Нынешний тепловой купол — продолжение этой климатической аномалии.