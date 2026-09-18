Крупнейший контракт в истории российской гражданской авиации: «Аэрофлот» получит 90 самолетов МС-21, поставки первых машин — с 2029 года

Но уже в 2027-2028 годах «Аэрофлот» получит 18 МС-21 — по другому контракту

«Аэрофлот» заключил контракт на поставку 90 российских среднемагистральных самолетов МС-21. Сделка, которую в Минпромторге называют крупнейшим контрактом в истории российской гражданской авиации на поставку и послепродажное обслуживание отечественных авиалайнеров, предусматривает передачу самолетов с 2029 по 2032 год.

Документ подписали «Аэрофлот» и входящие в Ростех Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).

Соглашение охватывает не только поставку самих самолетов. В него включены авиатренажеры, подготовка летных и технических специалистов, необходимое программное обеспечение, а также послепродажное обслуживание.

При этом МС-21 начнут поступать «Аэрофлоту» раньше. В 2027–2028 годах авиакомпания должна получить первые 18 лайнеров по отдельному договору, заключенному еще в 2023 году. Таким образом, с учетом двух соглашений парк «Аэрофлота» должен пополниться в общей сложности 108 самолетами МС-21.

Новый договор предусматривает полное техническое сопровождение всех 108 лайнеров на протяжении 22 лет с момента их поставки. Задача перевозчика — обеспечить максимально возможный коммерческий налет самолетов, а производитель и сервисные организации будут отвечать за их техническую исправность и доступность.

«Как отмечается в материалах, сейчас в Иркутске в разных стадиях производства находятся 17 самолетов МС-21-310, предназначенных для поставки "Аэрофлоту". В 2022-2025 годах Росавиация одобрила изменения типовой конструкции МС-21, связанные с установкой российского двигателя ПД-14, крыла и хвостового оперения из отечественных композиционных материалов. С 2025 г. в составе самолетов испытываются российские бортовые системы - гидравлика, авионика, система электроснабжения, вспомогательная силовая установка и другое оборудование», — сообщает ТАСС.

Для подготовки экипажей «Аэрофлот» получит полнопилотажные и процедурные тренажеры. Помимо пилотов предусмотрено обучение технического персонала, который будет заниматься эксплуатацией и обслуживанием нового типа самолетов.

Речь идет о версии МС-21-310, оснащаемой российскими двигателями ПД-14. По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, сертификация самолета должна завершиться в 2027 году.

МС-21 создается как российский среднемагистральный пассажирский самолет и должен стать одним из основных типов воздушных судов в парке крупнейших российских авиакомпаний. В России он выступит заменой устаревающим Boeing 737 и Airbus A320 различных модификаций.