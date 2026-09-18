iPhone 18 Pro Max в России лишился минимум 18 функций

«Известия» сообщили о рекордном числе ограничений для владельцев нового флагмана Apple

Владельцы iPhone 18 Pro Max в России столкнутся минимум с 18 недоступными функциями и сервисами, о чем сообщают «Известия».

Значительная часть ограничений связана с Apple Intelligence: система пока не поддерживает русский язык, поэтому пользователям недоступна и обновлённая Siri с учётом персонального контекста.

Из-за отсутствия поддержки русского языка владельцы смартфона также не смогут использовать интеграцию ChatGPT через Siri и Writing Tools, предназначенную для переписывания, сокращения и изменения стиля текста.

Источник изображения: Известия // Эдуард Корниенко

Ограничения распространяются на Genmoji, Image Playground и Visual Intelligence. Кроме того, недоступны расширенный поиск по фотографиям и функция Clean Up для удаления объектов со снимков.

Отдельное ограничение касается Live Translation. Поскольку русский язык не поддерживается и в этой функции, владельцы iPhone 18 Pro Max в России не смогут воспользоваться мгновенным переводом разговоров через AirPods.

Таким образом, часть заявленных Apple возможностей нового смартфона на российском рынке остаётся недоступной именно из-за языковых и региональных ограничений.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max сегодня, 18 сентября, поступили в официальную продажу более чем в 65 странах. Сегодня же начнут получать российские покупатели, оформившие предзаказы у отечественных ритейлеров.