До 900 тыс. рублей: новые iPhone 18 Pro Max появились на «Горбушке» до официального старта продаж

По прогнозу, цена со временем упадёт более чем вдвое

Новые смартфоны iPhone 18 Pro Max начали продавать в России за день до официального старта продаж, они появились на московской «Горбушке».

Стоимость составляет от 550 до 900 тыс. рублей в зависимости от объема памяти, о чем рассказали в одном из павильонов торгового комплекса.

По данным ТАСС, устройства доступны в единичных экземплярах, а складной iPhone Duo выпустят только в октябре.

«16 сентября покупатели приобрели четыре таких смартфона по 900 тыс. рублей», - отметил собеседник агентства.

По прогнозам продавцов, будут снижаться в зависимости от спроса и со временем опустятся до 350-400 тыс. рублей.

Официальные продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в странах первой волны начались сегодня, 18 сентября.

В России владельцы iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max столкнутся минимум с 18 недоступными функциями и сервисами.