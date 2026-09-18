До 900 тыс. рублей: новые iPhone 18 Pro Max появились на «Горбушке» до официального старта продаж
По прогнозу, цена со временем упадёт более чем вдвое
Новые смартфоны iPhone 18 Pro Max начали продавать в России за день до официального старта продаж, они появились на московской «Горбушке».
Стоимость составляет от 550 до 900 тыс. рублей в зависимости от объема памяти, о чем рассказали в одном из павильонов торгового комплекса.
По данным ТАСС, устройства доступны в единичных экземплярах, а складной iPhone Duo выпустят только в октябре.
«16 сентября покупатели приобрели четыре таких смартфона по 900 тыс. рублей», - отметил собеседник агентства.
По прогнозам продавцов, будут снижаться в зависимости от спроса и со временем опустятся до 350-400 тыс. рублей.
Официальные продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в странах первой волны начались сегодня, 18 сентября.
В России владельцы iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max столкнутся минимум с 18 недоступными функциями и сервисами.
Комментарии