До 900 тыс. рублей: новые iPhone 18 Pro Max появились на «Горбушке» до официального старта продаж

По прогнозу, цена со временем упадёт более чем вдвое

Мобильные телефоны

Новые смартфоны iPhone 18 Pro Max начали продавать в России за день до официального старта продаж, они появились на московской «Горбушке».

Стоимость составляет от 550 до 900 тыс. рублей в зависимости от объема памяти, о чем рассказали в одном из павильонов торгового комплекса.

По данным ТАСС, устройства доступны в единичных экземплярах, а складной iPhone Duo выпустят только в октябре. 

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Источник изображения: Кадр из видео ТАСС // Екатерина Шамарова

«16 сентября покупатели приобрели четыре таких смартфона по 900 тыс. рублей», - отметил собеседник агентства.

По прогнозам продавцов, будут снижаться в зависимости от спроса и со временем опустятся до 350-400 тыс. рублей.

Официальные продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в странах первой волны начались сегодня, 18 сентября.

В России владельцы iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max столкнутся минимум с 18 недоступными функциями и сервисами.

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