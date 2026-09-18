iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max поступили в продажу

Новый флагман Apple одновременно появился в США, Китае, Японии, Великобритании, Германии, Индии и других крупных рынках

Сегодня, 18 сентября, Apple официально начала продажи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

В первый день новые флагманы стали доступны покупателям более чем в 65 странах и регионах мира. В число рынков первой волны вошли США, Китай, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Индия, Южная Корея, Австралия, Канада, Мексика, ОАЭ, Турция и Вьетнам.

Предзаказы на смартфоны стартовали 12 сентября, а сегодня покупатели получили возможность приобрести устройства непосредственно в магазинах и у официальных продавцов. iPhone 18 Pro Max предлагается с накопителем объёмом 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Базовая версия в США стоит $1300. iPhone 18 Pro стоит на $100 меньше.

Новый флагман получил чип Apple A20 Pro, обновлённую систему камер с 48-мегапиксельной основной камерой и регулируемой диафрагмой, улучшенную автономность и поддержку новых возможностей Apple Intelligence.

При этом для 20 других стран и регионов начало продаж запланировано на 25 сентября.