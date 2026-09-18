Смартфоны Samsung Galaxy S26 начали получать важное сентябрьское обновление Google
Обновление вне экосистемы самой Samsung
Google начала распространять сентябрьское обновление Google Play System за 2026 год для смартфонов Samsung Galaxy. Первыми новую версию ПО получили аппараты линейки Galaxy S26 с оболочкой One UI 9.0 на базе Android 17. Размер обновления составляет 96 МБ. Список изменений Google не опубликовала.
Google Play System отличается от обновлений One UI и ежемесячных патчей безопасности Samsung. Благодаря этому механизму Google может обновлять важные системные компоненты Android через Google Play без выпуска полноценной прошивки производителем устройства.
Распространение проходит поэтапно, поэтому в разных странах и на разных моделях Galaxy обновление может появиться в разное время.
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