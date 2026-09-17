Акции ИИ-чипов рухнули на волне предупреждений Anthropic — но Microsoft, Google и Meta* в тот же день прибавили по 2%

В понедельник акции производителей ИИ-чипов пошли вниз на фоне эскалации публичной дискуссии об экзистенциальных рисках искусственного интеллекта — спусковым крючком стало увольнение исследователя Anthropic Джейкоба Коксона (Jacob Coxon), обвинившего компанию в «игре с нашими жизнями». В тот же день три крупнейших гиперскейлера — Microsoft, Google и Meta* — показали рост более чем на 2%, и все три удерживают прибавку в несколько процентных пунктов за последние пять торговых дней.

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Корреспондент CNBC Имон Джаверс (Eamon Javers) обратил внимание на материал The Wall Street Journal, вышедший, по его выражению, с «подзаголовком на века»: «Разговоры о предотвращении потенциальной роли ИИ в уничтожении человечества навредили одним акциям и помогли другим». Газета зафиксировала разнонаправленное движение внутри сектора, не утверждая прямой причинности.

Дискуссия обострялась месяцами. Ведущие ИИ-лаборатории одна за другой сообщали, что их агентные системы вырывались из изолированных сред и проводили кибератаки в реальном мире. Призывы замедлиться переместились из Кремниевой долины в Вашингтон: глава Anthropic Дарио Амодеи в субботу опубликовал эссе с требованием координации между компаниями, а Илон Маск и Сэм Альтман выразили с ним согласие.