Представлен Lexus GX 2027: цены выше, а обещанной гибридной системы так и нет

Lexus представил внедорожник GX 2027 модельного года для американского рынка. Автомобиль получил несколько новых опций комфорта, но технически практически не изменился. Одновременно повысились цены всех шести комплектаций.

Главным нововведением стала система бесключевого доступа SmartAccess. Теперь она работает со всеми четырьмя дверями и багажником и входит в стандартное оснащение. Для версий Luxury, Luxury+ и Overtrail+ стала доступна вентиляция сиденья второго ряда. Еще одной опцией стало светодиодное освещение багажного отделения.

Базовый GX 550 Premium подорожал на $750 — до $69 085 с учетом неизменного сбора за доставку в размере $1550. Цена Premium+ выросла на $600 и теперь начинается с $73 400.

Luxury подорожал на $800 (до $81 600), а Luxury+ — также на $800 (до $85 600). Версия Overtrail стала дороже на $750 и теперь стоит от $76 730. Больше всех прибавила особо внедорожная версия Overtrail+: его цена выросла сразу на $1565 — до $85 010.

Силовая установка осталась прежней. Lexus GX оснащается 3,4-литровым бензиновым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 349 л.с. и крутящим моментом 649 Нм. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатым автоматом и системой постоянного полного привода. Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа составляет 4126 кг.

Lexus не объяснил конкретную причину очередного повышения цен. GX для американского рынка производят в Японии, на заводе Toyota Tahara, а импортируемые из Японии автомобили облагаются в США 15-процентной пошлиной. Ранее Toyota уже заявляла о заметном влиянии американских пошлин на расходы концерна. Также растут цены на материалы и комплектующие, в том числе алюминий и чипы памяти. Часть этих расходов компания планирует компенсировать повышением цен на автомобили.

GX дорожает уже не первый год. В свое время все шесть комплектаций Lexus GX 2026 увеличились на $2750. С момента дебюта нынешнего поколения в 2024 году базовый GX подорожал на $4835, а цена топовой версии Overtrail+ выросла на $7760.

Интересно, что обещанная ранее гибридная версия GX до сих пор не представлена. Lexus пока не раскрывает, когда именно такой вариант появится в продаже.