Представлен Lexus GX 2027: цены выше, а обещанной гибридной системы так и нет

Зато оснащение немного улучшилось

Авто и транспортLexus

Lexus представил внедорожник GX 2027 модельного года для американского рынка. Автомобиль получил несколько новых опций комфорта, но технически практически не изменился. Одновременно повысились цены всех шести комплектаций.

Фото 1
Источник изображения: Lexus через Carscoops

Главным нововведением стала система бесключевого доступа SmartAccess. Теперь она работает со всеми четырьмя дверями и багажником и входит в стандартное оснащение. Для версий Luxury, Luxury+ и Overtrail+ стала доступна вентиляция сиденья второго ряда. Еще одной опцией стало светодиодное освещение багажного отделения.

Базовый GX 550 Premium подорожал на $750 — до $69 085 с учетом неизменного сбора за доставку в размере $1550. Цена Premium+ выросла на $600 и теперь начинается с $73 400.

Фото 1
Источник изображения: Lexus через Carscoops

Luxury подорожал на $800 (до $81 600), а Luxury+ — также на $800 (до $85 600). Версия Overtrail стала дороже на $750 и теперь стоит от $76 730. Больше всех прибавила особо внедорожная версия Overtrail+: его цена выросла сразу на $1565 — до $85 010.

Силовая установка осталась прежней. Lexus GX оснащается 3,4-литровым бензиновым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 349 л.с. и крутящим моментом 649 Нм. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатым автоматом и системой постоянного полного привода. Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа составляет 4126 кг.

Фото 1
Источник изображения: Lexus через Carscoops

Lexus не объяснил конкретную причину очередного повышения цен. GX для американского рынка производят в Японии, на заводе Toyota Tahara, а импортируемые из Японии автомобили облагаются в США 15-процентной пошлиной. Ранее Toyota уже заявляла о заметном влиянии американских пошлин на расходы концерна. Также растут цены на материалы и комплектующие, в том числе алюминий и чипы памяти. Часть этих расходов компания планирует компенсировать повышением цен на автомобили.

GX дорожает уже не первый год. В свое время все шесть комплектаций Lexus GX 2026 увеличились на $2750. С момента дебюта нынешнего поколения в 2024 году базовый GX подорожал на $4835, а цена топовой версии Overtrail+ выросла на $7760.

Интересно, что обещанная ранее гибридная версия GX до сих пор не представлена. Lexus пока не раскрывает, когда именно такой вариант появится в продаже.

 

Процессоры Ryzen могут подорожать на 10% — AMD уже уведомила партнеровРынок разошёлся: производители ускорителей падали, крупнейшие операторы дата-центров росли

Комментарии

правилами