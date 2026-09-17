В России впервые появился огромный завод по выпуску автоматических коробок передач — его открыл Haval

Трансмиссии выпускают по полному циклу, и они могут использоваться не только в автомобилях Haval

В Тульской области начал работу новый завод Haval по производству автоматических коробок передач. Предприятие вошло в российский производственный кластер компании и стало первым в стране заводом такого масштаба, выпускающим АКП для легковых автомобилей.

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Площадь предприятия составляет 35 тысяч квадратных метров, а проектная мощность превышает 180 тысяч трансмиссий в год. На заводе создано около 500 рабочих мест.

Производство организовано по полному циклу — выполняют механическую и термическую обработку валов и шестерен, изготавливают ключевые детали, проводят финальную сборку и проводят финальные испытания.

Завод отличается высокой степенью автоматизации. На сборочных линиях она достигает 86%, а в отдельных производственных и логистических процессах — 92%. Для контроля качества используется система машинного зрения, которая проверяет поступающие детали и помогает операторам во время сборки.

За качество продукции отвечают пять специализированных лабораторий. Они проводят высокоточные измерения, анализируют свойства металла и контролируют качество обработки деталей на всех этапах производства.

Запуск нового предприятия стал очередным этапом локализации производства Haval в России. Компания продолжает развивать в Тульской области собственный кластер по выпуску автомобильных компонентов, включая агрегаты трансмиссии.

По словам заместителя министра промышленности Альберта Каримова, мощности завода позволяют выпускать коробки передач не только для автомобилей Haval, но и потенциально поставлять их другим российским автопроизводителям.