Процессоры Ryzen могут подорожать на 10% — AMD уже уведомила партнеров

Но какие именно CPU, GPU и чипсеты подорожают, пока непонятно

AMD предупредила партнеров о планируемом повышении цен примерно на 10% на некоторые CPU в четвертом квартале 2026 года. Как сообщает ChannelGate, причиной стало увеличение производственных расходов тайваньской TSMC, которая выпускает CPU и GPU для AMD.

По данным источника, TSMC уведомила клиентов о повышении стоимости производства, после чего AMD передала информацию о новых ценах своим партнерам. Изменения могут затронуть ускорители для искусственного интеллекта, потребительские видеокарты и CPU для материнских плат.

При этом подтверждений того, что AMD повысит цены на процессоры Ryzen именно на 10%, пока нет.

Подорожание продукции AMD происходит на фоне общего роста стоимости компьютерных компонентов. Ранее о повышении цен на некоторые клиентские процессоры сообщалось и в отношении Intel. Одновременно дорожают память, накопители и графические ускорители.