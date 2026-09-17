В России в 3,5 раза выросли продажи автомобилей Suzuki, самая популярная модель — Suzuki Jimny

Продажи новых автомобилей Suzuki на российском рынке продемонстрировали резкий рост. В августе 2026 года на учет в России поставили 378 новых автомобилей японской марки, что на 240% больше результата августа прошлого года.

Положительная динамика сохраняется и по итогам восьми месяцев. За этот период в России зарегистрировали 1678 новых Suzuki против 483 автомобилей годом ранее. Таким образом, объем продаж марки увеличился почти в 3,5 раза.

Основным драйвером Suzuki в России стал компактный внедорожник Jimny. На него приходится около 80% всех новых автомобилей марки, зарегистрированных в стране. Исходя из общего объема за восемь месяцев, речь может идти примерно о 1,3 тыс. машин.

При этом официальные массовые поставки Suzuki в Россию не возобновлялись. Около 60% автомобилей марки попадает на российский рынок из Индии по каналам альтернативного импорта.