Названы победители премии «Внедорожник года — 2026»

В Москве состоялась XXI церемония вручения премии «Внедорожник года. Традиционно лауреатов определяли два жюри: экспертное и большое, в котором своё мнение высказали участники народного голосования. Победителей выбрали в десяти основных автомобильных категориях

Премия существует с 2005 года. За это время в её голосованиях приняли участие почти 1,5 млн автомобилистов, а число экспертов, принимавших участие в выборе победителей в разные годы, приблизилось к 300. В нынешнем сезоне к народному голосованию присоединились более 100 тысяч человек.

Церемония состоялась на территории «Клуба 4х4» в Переделкино. Вечер провели автожурналист и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Фёдоров и председатель Экспертного жюри Максим Ракитин. По словам Ракитина, за два с лишним десятилетия премия заметно изменилась: из отдельного конкурса она выросла в масштабную экосистему, объединившую вокруг себя миллионы российских автомобилистов.

По итогам голосования победители в основных категориях распределились следующим образом:

Номинация По версии «Экспертного жюри»

По версии «Большого жюри» Полноразмерные внедорожники Deepal G318 Haval H9 Среднеразмерные внедорожники Tank 300 212 T01 Компактные внедорожники LADA Niva Legend 1.8 LADA Niva Travel Полноразмерные кроссоверы Volga K50 GAC GS8 Среднеразмерные кроссоверы Jetour T1 Jeland J6 Компактные кроссоверы Haval Jolion Tenet T4 Среднеразмерные моноприводные Geely Okavango Москвич М70 Компактные моноприводные Belgee X50+ Changan CS35 Plus Пикапы: Foton Tunland G9 GWM Poer Электрические кроссоверы: Evolute i-Joy Avatr 11

Помимо основной программы, организаторы подготовили три персональные награды. В категории «Новый российский бренд» победил Jeland. Лучшим автомобилем для путешествий признали Geely EX5 EM-i. Награду «Лидеры автобизнеса» получил Александр Паршутин, бренд-директор Foton в АО «МБ РУС».

В числе гостей церемонии были автоэксперт Татьяна Елисеева, пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин, двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова и организатор Московского автошоу Дмитрий Хитров.

Софья Юрченко