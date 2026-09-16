Названы победители премии «Внедорожник года — 2026»

Авто и транспорт

В Москве состоялась XXI церемония вручения премии «Внедорожник года. Традиционно лауреатов определяли два жюри: экспертное и большое, в котором своё мнение высказали участники народного голосования. Победителей выбрали в десяти основных автомобильных категориях

Премия существует с 2005 года. За это время в её голосованиях приняли участие почти 1,5 млн автомобилистов, а число экспертов, принимавших участие в выборе победителей в разные годы, приблизилось к 300. В нынешнем сезоне к народному голосованию присоединились более 100 тысяч человек.

Фото 1
Источник изображения: iXBT.com // Софья Юрченко

Церемония состоялась на территории «Клуба 4х4» в Переделкино. Вечер провели автожурналист и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Фёдоров и председатель Экспертного жюри Максим Ракитин. По словам Ракитина, за два с лишним десятилетия премия заметно изменилась: из отдельного конкурса она выросла в масштабную экосистему, объединившую вокруг себя миллионы российских автомобилистов.

По итогам голосования победители в основных категориях распределились следующим образом:

НоминацияПо версии «Экспертного жюри»
По версии «Большого жюри»
Полноразмерные внедорожникиDeepal G318Haval H9
Среднеразмерные внедорожникиTank 300212 T01
Компактные внедорожникиLADA Niva Legend 1.8LADA Niva Travel
Полноразмерные кроссоверыVolga K50GAC GS8
Среднеразмерные кроссоверыJetour T1Jeland J6
Компактные кроссоверыHaval JolionTenet T4
Среднеразмерные моноприводныеGeely OkavangoМосквич М70
Компактные моноприводныеBelgee X50+Changan CS35 Plus
Пикапы:Foton Tunland G9GWM Poer
Электрические кроссоверы:Evolute i-JoyAvatr 11

Помимо основной программы, организаторы подготовили три персональные награды. В категории «Новый российский бренд» победил Jeland. Лучшим автомобилем для путешествий признали Geely EX5 EM-i. Награду «Лидеры автобизнеса» получил Александр Паршутин, бренд-директор Foton в АО «МБ РУС».

В числе гостей церемонии были автоэксперт Татьяна Елисеева, пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин, двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова и организатор Московского автошоу Дмитрий Хитров.

Софья Юрченко

«Яндекс Карты» теперь полностью работают без интернетаПланы Маска по «саморастущему городу» на Луне уже упираются в физический предел

Комментарии

правилами