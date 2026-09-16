Названы победители премии «Внедорожник года — 2026»
В Москве состоялась XXI церемония вручения премии «Внедорожник года. Традиционно лауреатов определяли два жюри: экспертное и большое, в котором своё мнение высказали участники народного голосования. Победителей выбрали в десяти основных автомобильных категориях
Премия существует с 2005 года. За это время в её голосованиях приняли участие почти 1,5 млн автомобилистов, а число экспертов, принимавших участие в выборе победителей в разные годы, приблизилось к 300. В нынешнем сезоне к народному голосованию присоединились более 100 тысяч человек.
Церемония состоялась на территории «Клуба 4х4» в Переделкино. Вечер провели автожурналист и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Фёдоров и председатель Экспертного жюри Максим Ракитин. По словам Ракитина, за два с лишним десятилетия премия заметно изменилась: из отдельного конкурса она выросла в масштабную экосистему, объединившую вокруг себя миллионы российских автомобилистов.
По итогам голосования победители в основных категориях распределились следующим образом:
|Номинация
|По версии «Экспертного жюри»
|По версии «Большого жюри»
|Полноразмерные внедорожники
|Deepal G318
|Haval H9
|Среднеразмерные внедорожники
|Tank 300
|212 T01
|Компактные внедорожники
|LADA Niva Legend 1.8
|LADA Niva Travel
|Полноразмерные кроссоверы
|Volga K50
|GAC GS8
|Среднеразмерные кроссоверы
|Jetour T1
|Jeland J6
|Компактные кроссоверы
|Haval Jolion
|Tenet T4
|Среднеразмерные моноприводные
|Geely Okavango
|Москвич М70
|Компактные моноприводные
|Belgee X50+
|Changan CS35 Plus
|Пикапы:
|Foton Tunland G9
|GWM Poer
|Электрические кроссоверы:
|Evolute i-Joy
|Avatr 11
Помимо основной программы, организаторы подготовили три персональные награды. В категории «Новый российский бренд» победил Jeland. Лучшим автомобилем для путешествий признали Geely EX5 EM-i. Награду «Лидеры автобизнеса» получил Александр Паршутин, бренд-директор Foton в АО «МБ РУС».
В числе гостей церемонии были автоэксперт Татьяна Елисеева, пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин, двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова и организатор Московского автошоу Дмитрий Хитров.
Софья Юрченко
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