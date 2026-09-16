Планы Маска по «саморастущему городу» на Луне уже упираются в физический предел
1 млрд тонн лунной воды не хватит для устойчивого существования крупного поселения ни при каком разумном сценарии
Пока Илон Маск обещает построить «саморастущий город» на Луне менее чем за 10 лет, группа из Смитсоновской астрофизической обсерватории подсчитала, сколько воды может дать Луна поселенцам, — и пришла к выводу, что город-миллионник при самой жёсткой экономии исчерпает весь доступный запас примерно за 100 лет.
Самые надёжные на сегодня оценки, полученные мета-анализом 65 крупных постоянно затенённых областей у полюсов, дают около 34 млн тонн водяного льда в восьми богатейших кратерах-ловушках — Шеклтон, Хауорт, Фаустини и других. Есть и более оптимистичные цифры, восходящие к радарным замерам 2013 года: от нескольких сотен миллионов до миллиарда тонн. Авторы сознательно взяли за основу именно миллиард — и показали, что даже этот щедрый допуск не спасает.
Расклад потребления таков: на личные нужды, питьё и гигиену один человек по американским нормам тратит около 125 тонн воды в год. Выращивание и производство еды добавляет ещё примерно 375 тонн в год на человека — и это уже с допущением, что закрытые гидропонные фермы снизят потребление вдвое по сравнению с земным сельским хозяйством. В итоге на миллион жителей уходит 500 млн тонн ежегодно. Без рециклинга всё закончится за 2,4 года. С рециклингом на уровне МКС — 98% — город протянет чуть больше века. Авторы подчёркивают: достичь и десятилетиями удерживать даже эти 98% в масштабах целого города — задача, не имеющая готового инженерного решения.
Ракетное топливо из воды, вопреки интуиции, не главный «потребитель» ресурса. Миллиарда тонн хватило бы на заправку почти миллиона Starship — примерно по 3 пуска в день на 1000 лет. Самый тонкий момент — именно жизнеобеспечение, а не космическая логистика. Что касается генерации энергии, то с ней, по расчётам группы, проблем нет: комбинации вертикальных солнечных ферм на «пиках вечного света» у полюсов и ядерных реакторов достаточно для обеспечения миллиона человек с учётом промышленности.
Возможные обходные пути авторы перечисляют, но без оптимизма. Улучшить рециклинг в 10 раз — до 99,75% — теоретически можно, но удержать такой режим десятилетиями в реальном поселении почти невероятно. Снизить водный след за счёт веганской диеты и вертикальных ферм — да, но это скорее отсрочка. Импортировать воду с астероидов — технически осуществимо, но потребует по 27 прилунений грузового транспорта в день. Найти больше воды на самой Луне — самый очевидный, но и самый неопределённый вариант, учитывая, что нынешние оценки и так завышены относительно подтверждённых данных.
Главный практический вывод статьи жёсток: поселение в тысячу человек — как зимовочный состав антарктической станции — может существовать на лунной воде столетиями без особых ограничений. Сто тысяч — уже потребуют строгого учёта. Миллион — нежизнеспособен без прорывного решения, которого пока нет даже в проекте.
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