Планы Маска по «саморастущему городу» на Луне уже упираются в физический предел

Пока Илон Маск обещает построить «саморастущий город» на Луне менее чем за 10 лет, группа из Смитсоновской астрофизической обсерватории подсчитала, сколько воды может дать Луна поселенцам, — и пришла к выводу, что город-миллионник при самой жёсткой экономии исчерпает весь доступный запас примерно за 100 лет.

Самые надёжные на сегодня оценки, полученные мета-анализом 65 крупных постоянно затенённых областей у полюсов, дают около 34 млн тонн водяного льда в восьми богатейших кратерах-ловушках — Шеклтон, Хауорт, Фаустини и других. Есть и более оптимистичные цифры, восходящие к радарным замерам 2013 года: от нескольких сотен миллионов до миллиарда тонн. Авторы сознательно взяли за основу именно миллиард — и показали, что даже этот щедрый допуск не спасает.

Расклад потребления таков: на личные нужды, питьё и гигиену один человек по американским нормам тратит около 125 тонн воды в год. Выращивание и производство еды добавляет ещё примерно 375 тонн в год на человека — и это уже с допущением, что закрытые гидропонные фермы снизят потребление вдвое по сравнению с земным сельским хозяйством. В итоге на миллион жителей уходит 500 млн тонн ежегодно. Без рециклинга всё закончится за 2,4 года. С рециклингом на уровне МКС — 98% — город протянет чуть больше века. Авторы подчёркивают: достичь и десятилетиями удерживать даже эти 98% в масштабах целого города — задача, не имеющая готового инженерного решения.

Источник изображения: Сгенерировано ChatGPT

Ракетное топливо из воды, вопреки интуиции, не главный «потребитель» ресурса. Миллиарда тонн хватило бы на заправку почти миллиона Starship — примерно по 3 пуска в день на 1000 лет. Самый тонкий момент — именно жизнеобеспечение, а не космическая логистика. Что касается генерации энергии, то с ней, по расчётам группы, проблем нет: комбинации вертикальных солнечных ферм на «пиках вечного света» у полюсов и ядерных реакторов достаточно для обеспечения миллиона человек с учётом промышленности.

Возможные обходные пути авторы перечисляют, но без оптимизма. Улучшить рециклинг в 10 раз — до 99,75% — теоретически можно, но удержать такой режим десятилетиями в реальном поселении почти невероятно. Снизить водный след за счёт веганской диеты и вертикальных ферм — да, но это скорее отсрочка. Импортировать воду с астероидов — технически осуществимо, но потребует по 27 прилунений грузового транспорта в день. Найти больше воды на самой Луне — самый очевидный, но и самый неопределённый вариант, учитывая, что нынешние оценки и так завышены относительно подтверждённых данных.

Главный практический вывод статьи жёсток: поселение в тысячу человек — как зимовочный состав антарктической станции — может существовать на лунной воде столетиями без особых ограничений. Сто тысяч — уже потребуют строгого учёта. Миллион — нежизнеспособен без прорывного решения, которого пока нет даже в проекте.