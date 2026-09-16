«Яндекс Карты» теперь полностью работают без интернета

«Яндекс» расширил возможности офлайн-навигации в «Картах». Теперь без подключения к интернету пользователи могут строить маршруты не только на автомобиле, велосипеде и пешком, но и на общественном транспорте.

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В офлайн-режиме приложение сможет прокладывать маршруты на автобусах, трамваях и другом городском транспорте. Пользователю будут доступны все основные этапы поездки, расчетное время в пути и информация о необходимых пересадках.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо заранее скачать карту нужного региона на смартфон. Вместе с ней «Яндекс Карты» автоматически сохранят актуальное расписание общественного транспорта.

При подключении устройства к сети транспортное расписание будет обновляться каждую неделю. Благодаря этому построить маршрут получится даже там, где мобильный интернет полностью отсутствует или временно недоступен.

При этом у офлайн-режима есть естественное ограничение: без подключения к сети приложение ориентируется на заранее загруженное расписание и не может получать оперативные сведения об изменениях движения в реальном времени, если такие данные требуют интернет-соединения.

Общественный транспорт является вторым по популярности способом навигации в «Яндекс Картах». По данным компании, ежемесячно соответствующие маршруты строят более 26 млн пользователей.

Интерес к офлайн-возможностям сервиса также заметно растет. В первом полугодии 2026 года пользователи скачивали карты для работы без интернета на 24% чаще, чем за аналогичный период 2025 года.