После проблем с третьей ступенью ракета «Союз-2.1б» успешно стартовала с Байконура с космическим кораблем «Прогресс МС-35»

Сегодня в 16:33 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1б» с грузовым кораблём «Прогресс МС-35». Пуск должен был состояться раньше, но были выявлены проблемы с третьей ступенью. Стыковка «Прогресса МС-35» с МКС запланирована на 19 сентября 16:46 по московскому времени.

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Масса «Прогресса МС-35» составляет около 7,4 тонны. Он доставит на станцию около 2,4 тонны различных грузов. В их числе 842 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы.

Кроме того, на борту находятся 1275 кг продовольствия и других запасов для экипажа, включая свежие продукты, 357 кг санитарно-гигиенического оборудования и средств гигиены, а также 20 кг медикаментов и средств профилактики негативного воздействия невесомости.

Отдельную часть груза составляет научное оборудование и расходные материалы для экспериментов «Теледроид», «Газоанализатор-ФС», «Биополимер», «Виртуал», «Вампир», «Ураган» и «Сепарация».

Особый интерес представляет эксперимент «Теледроид», посвященный применению дистанционно управляемого человекоподобного робота при работе космонавтов за пределами станции. «Прогресс МС-35» доставляет на орбиту так называемое рабочее место космонавта — экзоскелет, с помощью которого оператор сможет управлять движениями робота.

Самого «Теледроида» планируется отправить к МКС на следующем грузовом корабле. Подготовку на Земле в качестве оператора системы ранее проходила российский космонавт Анна Кикина.

В ходе будущих экспериментов робот должен будет продемонстрировать выполнение ряда типовых операций. В частности, планируется отработать извлечение предметов из мест хранения, имитацию передачи инструмента космонавту, работу с инструментами и возвращение объектов на предназначенные для них места.

В перспективе подобная технология может позволить использовать антропоморфных роботов в качестве помощников при выходах в открытый космос, в том числе для выполнения потенциально опасных или рутинных операций.