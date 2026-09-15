Lada Azimut и Lada Iskra получат двигатели «Евро-6»

АвтоВАЗ готовится перевести часть модельного ряда на более строгий экологический стандарт. Компания сообщила, что двигатели для Lada Iskra и нового кроссовера Lada Azimut уже сертифицированы по требованиям «Евро-6». Теперь предприятие готовит соответствующие версии к производству.

Для Lada Iskra это станет повышением экологического класса. Сейчас модель оснащается бензиновыми двигателями мощностью 90 и 106 л.с., которые соответствуют стандарту «Евро-5». Какие изменения потребовались силовым агрегатам для перехода на «Евро-6», АвтоВАЗ пока не раскрывает.

Lada Azimut изначально разрабатывается с учетом более жестких экологических требований. На старте кроссовер получит два модернизированных атмосферных двигателя: 1,6-литровый мощностью 122 л.с. и 1,8-литровый на 135 л.с. Первый будет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой, второй — с вариатором. Позже в линейке появится 150-сильный турбомотор с классическим автоматом.

Подготовка Azimut к серийному производству уже вышла на финальную стадию. АвтоВАЗ выпустил партию предсерийных автомобилей и провел стресс-тест производственной линии, одновременно запустив сборку 50–60 машин. Серийный выпуск кроссовера, согласно предварительным данным, стартует через три дня — 18 сентября .

Параллельно завод подтвердил соответствие своей системы экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001 и российскому ГОСТ Р ИСО 14001. В рамках аудита специалисты проверили, в частности, процессы сварки, окраски и сборки автомобилей семейства Lada Niva.