В России представили iPhone 18 Pro Max за 450 тыс. рублей

Теперь корпуса iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max разбавляют золото, титан и карбон

Компания Caviar представила коллекцию Contrast — кастомизированные версии iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с двухцветным оформлением корпуса. Вместо стандартного дизайна Apple смартфоны получили контрастные вставки из титана, кованого карбона, ювелирной эмали и золота.

В основе коллекции лежит принцип color blocking — сочетание контрастных цветов и фактур в одном корпусе. Caviar сохранила основные оттенки новых iPhone, но добавила к ним второй выразительный цвет за счет декоративных элементов и вставок из других материалов.

Например, Black Moon сочетает черный корпус с серебристой титановой вставкой, а Sky Blue получил элемент из темного кованого карбона. В версии Gold Wine винный цвет корпуса дополнен золотым декором. Для золотых деталей используется двойное покрытие золотом 999-й пробы. Titanium Grey получил вставку из черного титана, а Dark Red — кованый карбон с прожилками винного оттенка.

Коллекция Contrast вошла в юбилейную серию Caviar Apple 50, посвященную 50-летию Apple и 15-летию самого Caviar. Компания решила переосмыслить традиционное однотонное оформление iPhone, сделав ставку на сочетание разных материалов, цветов и фактур.

Каждая версия Contrast будет выпущена тиражом всего 50 экземпляров. Стоимость кастомизированных iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max начинается от 449 тыс. рублей и зависит от выбранной модели, объема памяти и варианта оформления.