АвтоВАЗ обновил Lada Vesta Sport: всё те же 147 л.с., но уже с климат-контролем

Оснащение улучшилось, но цены не изменились

АвтоВАЗ начал отгружать дилерам обновленную Lada Vesta Sport. Спортивная версия получила дополнительное оснащение во всех комплектациях, но стартовая цена осталась прежней — 2,352 млн рублей.

Главным нововведением стал автоматический климат-контроль, который самостоятельно поддерживает заданную температуру в салоне. Он управляется как при помощи стандартных рукояток с индикацией температуры, так и через 10-дюймовый экран мультимедийной системы Lada EnjoY Vision Pro.

В стандартное оснащение теперь входит и телематическая система Lada Connect Старт. Через приложение на смартфоне владелец может удаленно проверить уровень топлива и заряд аккумулятора, местоположение автомобиля и температуру двигателя. Система также показывает состояние дверей и багажника и сообщает, запущен ли двигатель.

Новое оборудование получили как седан, так и универсал Vesta Sport. Доплачивать за климат-контроль и телематику не придется.

Технически автомобиль не изменился. Vesta Sport второго поколения оснащается форсированным 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 147 л.с. Также модель получила спортивные настройки подвески, усиленные тормоза и особую калибровку системы курсовой устойчивости.

Второе поколение Lada Vesta Sport вышло на российский рынок в конце марта 2026 года. Главным новшеством стала версия с кузовом универсал — до этого спортивная Vesta выпускалась только в виде седана.

Напомним, сегодня АвтоВАЗ анонсировал моторы «Евро-6» для Lada Iskra и Lada Azimut.